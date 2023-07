Infanzia: Save the children e Ferrari, sarà riqualificata una area verde per attività con bambine e ragazzi di Ostia Ponente

Grazie all’evento “Cavalcade” Ferrari sosterrà Save the children per assicurare le migliori opportunità educative a bambini e ragazzi di Ostia Ponente. Una parte dei proventi andranno al progetto “Lo spazio che vorrei”, per il quale, l’azienda di Maranello – che dal 2017 supporta Save the children – sarà impegnata nella riqualificazione di un’area dell’I.C. Via Giuliano da Sangallo ad Ostia, per restituirlo agli studenti e alla comunità. Il progetto “Lo spazio che vorrei”, sostenuto dal protocollo di intesa tra Roma Capitale, Municipio X e Save the children, si sviluppa in più fasi e prevede attività e laboratori dedicati a disegnare e progettare il loro spazio nella scuola. Nascerà così una vera e propria ‘classe verde’ che trasformerà un luogo ora inutilizzato in un ambiente di apprendimento sicuro, sostenibile e inclusivo. Un intervento che coinvolgerà una comunità di quasi 900 persone fra studenti, insegnanti, dipendenti scolastici e famigliari. L’ampia donazione di Ferrari sarà interamente utilizzata sul territorio di Ostia Ponente per interventi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza, sulla base della coprogettazione con i ragazzi e le ragazze del territorio, secondo una pianificazione condivisa e concordata con il municipio e con l’assessorato al Turismo, Grandi Eventi e Sport di Roma Capitale. Dal 2022 l’organizzazione si è impegnata particolarmente nella coprogettazione con le comunità sui territori maggiormente deprivati con l’obiettivo di trasformare il contesto di vita di bambini e adolescenti, intervenendo sui quartieri e rendendoli ricchi di opportunità educative e formative. A sostenere il progetto una parte dei proventi dell’asta con cui la clientela Ferrari si è aggiudicata memorabilia, pezzi unici della collezione Ferrari ed esperienze esclusive in pista, al Centro Stile e nelle boutique del marchio.

Cavalcade Ferrari è un evento dell’automobilismo, al quale sono invitati in via esclusiva clienti e collezionisti di Ferrari provenienti da tutto il mondo. Nella scorsa edizione, che si è tenuta dal 27 giugno al 2 luglio, oltre 100 Ferrari hanno percorso più di 1.200 km e hanno sfilato presso i centri storici del Centro Italia per poi concludere il loro viaggio a Roma