Gmg Lisbona: Acireale, 34 giovani in Portogallo. Mons. Raspanti “occasione di guardarvi dentro e riflettere sulla vostra vita”

All’interno dei festeggiamenti di Santa Venera V. e M., patrona della diocesi e città di Acireale, lunedì 24 luglio nella Basilica Cattedrale, il vescovo mons. Antonino Raspanti ha conferito il mandato ai 34 giovani che parteciperanno alla 37° giornata mondiale in programma dal 1 al 6 agosto a Lisbona. I giovani presenti hanno portato in processione, all’inizio della celebrazione, la Croce dei Giovani ponendola ai piedi dell’ambone. “Cari giovani, – così mons. Raspanti al termine della Messa – è tempo di ripartire in fretta verso incontri concreti, verso una reale accoglienza di chi è diverso da noi. Solo così supereremo le distanze tra generazioni, classi sociali, etnie, gruppi, categorie di ogni genere e anche le guerre. I giovani sono sempre speranza di una nuova unità per l’umanità frammentata e divisa. Sarà per voi occasione di guardarvi dentro e riflettere sulla vostra vita. In questi giorni portoghesi accostatevi ai sacramenti, divertitevi e incontrate Gesù”. I giovani saranno accompagnati dal direttore della Pastorale Giovanile don Orazio Sciacca: “Partecipare a quest’evento ecclesiale sia per noi un rinnovamento e una ricerca di ciò che conta nella nostra vita affinché essa sia bella, buona e giusta. Sull’esempio di Santa Venera, che ha rinnovato se stessa e la sua vita fino a donarla, anche noi siamo invitati ad amare e seguire il Signore. Diventiamo segno indelebile della presenza di Dio”. Al loro ritorno i giovani saranno accolti da mons. Raspanti per raccogliere la loro testimonianza dell’evento.