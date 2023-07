Gmg Lisbona: Jesi, 48 giovani in partenza. Sabato 29 luglio il mandato del vescovo Rocconi

In 48 dalla diocesi di Jesi in viaggio verso la Gmg 2023: in questi giorni 19 ragazzi, 26 ragazze, due sacerdoti e un seminarista della diocesi di Jesi stanno per mettersi in viaggio verso la Gmg di Lisbona. Sabato 29, nel cuore della notte, inizieranno il loro viaggio verso la capitale portoghese. Prima di partire si incontreranno al Santuario delle Grazie di Jesi per partecipare alla Messa e ricevere dal vescovo Gerardo Rocconi il mandato e la benedizione. Lo rende noto oggi la Voce della Vallesina, il settimanale di informazione della diocesi di Jesi.