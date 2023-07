Il Papa ha soppresso le Fondazioni Buon Samaritano e Giustizia e Pace e ha costituito la Fondazione Van Thuân. È quanto si dispone in un Rescritto diffuso oggi, relativo ad un’udienza concessa il 3 luglio al card. Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale. Nel rescritto, inoltre, che entra in vigore oggi stesso si stabilisce il patrimonio residuo delle Fondazioni Buon Samaritano e Giustizia e Pace sia fatto confluire nell’erigenda Fondazione Van Thuân.