Colombia: la Chiesa celebra la Settimana della fertilità nel 55° dell’enciclica Humanae Vitae

Dal 24 al 28 luglio, per la prima volta, la Chiesa cattolica colombiana celebra la Settimana della fertilità. È un’occasione per riscoprire il messaggio dell’enciclica Humanae Vitae di san Paolo VI, nel 55° anniversario della sua pubblicazione, che coincide proprio con la giornata di oggi, 25 luglio. I dipartimenti per la Promozione e la Difesa della vita, del matrimonio e della famiglia della Conferenza episcopale della Colombia (Cec) stanno conducendo, ogni sera alle 19, uno spazio di conversazione virtuale (webinar), in cui, con la partecipazione di esperti e ospiti speciali, vengono sviluppati gli aspetti più rilevanti di questo testo del magistero della Chiesa. Inoltre, vengono presentati i metodi più utilizzati per la regolazione naturale della fertilità: il metodo sintotermico, il metodo Billings e il metodo Creighton. L’Humanae Vitae, fa notare l’episcopato colombiano, “proclama e difende la dignità della vita umana, così come la bellezza della sessualità e della procreazione, un approccio profetico e attuale nel contesto odierno”. Proprio Papa Francesco, nell’esortazione Amoris Laetitia, ha chiesto di “riscoprire il messaggio dell’Enciclica Humanae vitae di Paolo VI, che sottolinea la necessità di rispettare la dignità della persona nella valutazione morale dei metodi di controllo delle nascite”. Da parte loro, i metodi di riconoscimento della fertilità naturale tendono a rispettare la coppia e il bambino nel grembo materno e a riconoscere la ricchezza del linguaggio del corpo.