Diocesi: Ventimiglia-Sanremo, da domani il vescovo Suetta regalerà nelle parrocchie il libretto “Prega con il nonno e la nonna”

A partire da domani, mercoledì 26 luglio, durante la celebrazione eucaristica che presiederà alle 11 per Festa patronale di Sant’Anna a Briga Alta, frazione di Upega (Cn), il vescovo di Ventimiglia-Sanremo, mons. Antonio Suetta, inizierà a regalare ai presenti il libretto “Prega con il nonno e la nonna”. Si tratta di una piccola pubblicazione preparata dalla diocesi con le preghiere da recitarsi in famiglia con i nonni e per i nonni. “Questo bello e semplice strumento – l’auspicio della diocesi in una nota – possa essere l’occasione per riscoprire la bellezza della preghiera nelle nostre case e di riconoscenza per chi vive la fede da tanto tempo e l’ha trasmessa alle nuove generazioni”.

Il vescovo ne farà dono ai partecipanti alle celebrazioni che prossimamente presiederà nelle parrocchie.