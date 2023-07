Eurostat: aumentano i richiedenti asilo nell’Ue, soprattutto siriani e afghani. Record in Germania. Molti minori non accompagnati

Nell’aprile 2023, 72.630 richiedenti asilo per la prima volta (cittadini non Ue) hanno presentato domanda di protezione internazionale nei Paesi europei. Si tratta di un aumento del 34% rispetto all’aprile 2022 (54.350). I richiedenti successivi sono stati 5.310, con una diminuzione del 5% rispetto all’aprile 2022 (5.610). È quanto emerge dai dati mensili sull’asilo pubblicati oggi da Eurostat. “La maggior parte dei richiedenti asilo per la prima volta sono siriani e afghani come nei mesi precedenti, nell’aprile 2023 i siriani sono stati il gruppo più numeroso (9.420)”. Seguono gli afghani (7.405), venezuelani (5.785), colombiani (4.770) e turchi (4.640). Dopo l’aggressione della Russia contro l’Ucraina, si è registrato un “aumento significativo dei richiedenti asilo per la prima volta ucraini (da 2.105 nel febbraio 2022 a 12.190 nel marzo 2022), ma il numero è diminuito mensilmente fino a 895 nell’aprile 2023”. Questo anche perché le persone in fuga dall’Ucraina beneficiano di una protezione temporanea. “Nell’aprile 2023, il numero di richiedenti asilo per la prima volta con cittadinanza russa era al dodicesimo posto tra tutte le cittadinanze, con 1.720 domande”. Germania, Spagna, Francia e Italia hanno rappresentato il 72% dei richiedenti asilo per la prima volta. Nell’aprile 2023, la Germania (20.950), la Spagna (12.910), la Francia (10.260) e l’Italia (8.175) hanno ricevuto il maggior numero di richiedenti asilo per la prima volta, rappresentando quasi i tre quarti (72%) di tutti i richiedenti per la prima volta nell’Ue.

Nell’aprile 2023, in Europa i richiedenti asilo per la prima volta erano 162 per milione di persone. “Nove Stati membri hanno registrato un tasso superiore a quello complessivo dell’Ue” rispetto alla popolazione di ciascun Paese a gennaio 2023. Il tasso più basso è stato osservato in Ungheria (0,4). Inoltre, nell’aprile 2023, “2.625 minori non accompagnati hanno presentato domanda di asilo per la prima volta nell’Ue, provenienti soprattutto da Afghanistan (895) e Siria (685)”. Infine, sempre nell’aprile 2023, a ricevere il maggior numero di domande di asilo da parte di minori non accompagnati sono stati la Germania (1.105), davanti a Paesi Bassi (340) e Austria (285).