Bicamerale infanzia e adolescenza: Garlatti (Agia), “insediamento ed elezione ufficio di presidenza una buona notizia”

“L’elezione dell’ufficio di presidenza della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza è una buona notizia per i diritti dei minorenni presenti in Italia”. A dichiararlo è Carla Garlatti, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (Agia). “Il ruolo che la commissione può ricoprire nelle politiche a favore di bambini e ragazzi è fondamentale – sottolinea Garlatti -. Per questa ragione sono particolarmente soddisfatta dell’avvenuto insediamento della Bicamerale infanzia da me più volte sollecitato. L’augurio di un proficuo lavoro va alla presidente Michela Vittoria Brambilla, ai vicepresidenti Jole Iotti Saccani e Simona Flavia Malpezzi, ai segretari Imma Vietri e Carmen Di Lauro e a tutti i componenti, nella certezza che ci sarà l’occasione di promuovere opportune sinergie nello svolgimento delle funzioni di ciascun organismo”.