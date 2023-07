Giornata europea cultura ebraica: domenica 10 settembre sinagoghe aperte in tutta Italia

Torna domenica 10 settembre l’appuntamento con la Giornata europea della cultura ebraica, giunta alla ventiquattresima edizione. È quanto fa sapere l’Unione delle Comunità ebraiche italiane (Ucei) in una nota diffusa ieri. La manifestazione che apre alla cittadinanza le porte di sinagoghe, musei e altri siti ebraici, invitando ad approfondire la conoscenza di ebrei ed ebraismo, si svolgerà quest’anno in Italia in ben 101 località, distribuite in sedici regioni, da nord a sud alle isole. L’iniziativa, alla quale partecipano trenta Paesi europei, è coordinata e promossa nel nostro Paese dall’Unione delle Comunità ebraiche italiane. Con un tema inedito, “La bellezza”, a fare da “fil rouge” tra le centinaia di eventi che saranno organizzati in tutto il Paese. Un’occasione per far conoscere e valorizzare il patrimonio storico, architettonico, artistico e archeologico ebraico in Italia, e per riflettere sulle peculiari declinazioni del “bello” da un punto di vista ebraico. A partire da Firenze, prescelta per questa edizione (e non a caso) quale città capofila: patria del Rinascimento e da secoli simbolo di bellezza, il capoluogo toscano offrirà ai visitatori un programma fitto di eventi, che animeranno l’incantevole Sinagoga in stile moresco e altri luoghi della città. Proprio nel giardino della sinagoga di Firenze (via Farini, 6) si terrà l’inaugurazione ufficiale e nazionale della manifestazione, domenica 10 settembre 2023 alle ore 10.30, alla presenza di autorità nazionali e locali. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web www.ucei.it, dove è possibile consultare i programmi, in continuo aggiornamento, approfondire attraverso focus sul tema della bellezza, su storia e cultura ebraica e su Firenze, oltre che con i contributi multimediali, dai video alle gallery fotografiche ai “virtual tour”.