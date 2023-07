Bicamerale infanzia e adolescenza: Iacomini (Unicef Italia), “passo avanti per mettere i bambini al centro dell’agenda politica”

“Vogliamo fare i migliori auguri di buon lavoro a tutti i parlamentari membri della Commissione per l’infanzia e l’adolescenza, che oggi inizia il suo percorso. Un particolare augurio alla neo presidente Michela Vittoria Brambilla, alle vice presidenti Gloria Saccani Jotti e Simona Flavia Malpezzi, ai segretari Imma Vietri e Carmen Di Lauro, elette oggi. La costituzione della Commissione rappresenta un importante passo avanti in questa legislatura affinché i bambini e gli adolescenti siano sempre più al centro dell’agenda politica e vengano ascoltati”. Così Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia. “Auspichiamo – prosegue Iacomini – che la Commissione lavorerà con spirito bipartisan nel superiore interesse dei bambini e degli adolescenti, in coerenza con le quattro priorità che l’Unicef ha individuato nell’ambito dell’azione per la piena attuazione nel nostro Paese della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia: non discriminazione; salute mentale e benessere psicosociale; educazione di qualità e cambiamento climatico”. Il lavoro della Commissione “potrà rappresentare un punto di riferimento certo per chi, dentro e fuori il Parlamento, opera per la piena attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. Infine il ringraziamento ai presidenti di Camera e Senato “per aver ricostituito questa importante Commissione parlamentare. Come Unicef siamo pronti a collaborare con la Commissione per l’infanzia e l’adolescenza per il benessere di tutti i bambini”.