Commissione Ue: 1,5 miliardi di nuovi aiuti all’Ucraina. Von der Leyen, “solido sostegno finanziario al Paese aggredito”

La Commissione europea versa una sesta tranche da 1,5 miliardi di euro di aiuti a Kiev del pacchetto di assistenza macro-finanziaria (Amf) “Plus” riservato all’Ucraina. Il pacchetto ha un valore massimo di 18 miliardi di euro. Lo comunica in una nota l’Esecutivo europeo. “L’Ucraina ha ricevuto quest’anno 10,5 miliardi di euro” con l’Amf “Plus”. Il finanziamento aiuterà l’Ucraina a “pagare stipendi e pensioni e a mantenere in funzione i servizi pubblici essenziali, come ospedali, scuole e alloggi per le persone trasferite”. Inoltre, consentirà all’Ucraina di “garantire la stabilità macroeconomica e di ripristinare le infrastrutture critiche distrutte dalla Russia”, come le infrastrutture energetiche, i sistemi idrici, le reti di trasporto, le strade e i ponti. Il pagamento arriva dopo che il 25 luglio la Commissione ha constatato che “l’Ucraina ha continuato a compiere progressi soddisfacenti”. Seguiranno altre due tranche del valore di 1,5 miliardi di euro ciascuna, ad agosto e settembre 2023. “Oggi abbiamo sbloccato altri 4,5 miliardi di euro per l’Ucraina, che saranno versati nei prossimi tre mesi. Mentre l’Ucraina affronta le conseguenze della brutale guerra di aggressione della Russia, continuiamo a fornire al Paese un solido sostegno finanziario. E continueremo per tutto il tempo necessario. Abbiamo proposto fino a 50 miliardi di euro tra il prossimo anno e il 2027, per finanziare riforme e investimenti trasformativi in Ucraina”, ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.