Gmg Lisbona: Termoli-Larino, il vescovo consegna il mandato ai giovani

Tutto pronto nella diocesi di Termoli-Larino per la 37ma Giornata mondiale della gioventù che tra pochi giorni inizierà a Lisbona, in Portogallo. Ieri, nel santuario della Madonna delle Grazie di Termoli, il vescovo Gianfranco De Luca ha consegnato simbolicamente il mandato ai giovani che prenderanno parte all’evento straordinario. “Un gesto di invio e condivisione per circa sessanta, tra ragazzi e accompagnatori provenienti da tutto il territorio, pronti a iniziare il cammino venerdì sera, con partenza da Termoli, e desiderosi di incontrare e conoscere migliaia di giovani provenienti dai cinque continenti”, sottolinea la diocesi. Nell’occasione è stato presentato il programma speciale e itinerante (28 luglio – 9 agosto) che, prima di arrivare a Lisbona, toccherà diversi luoghi di incontro e spiritualità in Italia, Francia e Spagna (Torino – Serming Arsenale della Pace, Lourdes – Casa dei giovani, Santiago De Compostela, Lisbona Gmg, Roncisvalle, Vallecrosia – San Giovanni Bosco). L’iniziativa, condivisa con la pastorale giovanile della diocesi, di cui è responsabile don Pio Di Rosario, “coinvolgerà anche famiglie, sacerdoti, religiosi e tutti coloro che, anche a distanza e attraverso i social, vorranno vivere e condividere un’esperienza unica insieme al Papa”. “Gesù – ha osservato il vescovo De Luca – cammina sempre con ognuno di noi, ha un desiderio di condividere la storia di ciascuno. Si interessa, accoglie il racconto di amarezze e delusioni e ascolta, con una presenza viva, la speranza e le aspettative di ogni giovane”. “Questi giorni che vivremo – ha aggiunto – sono come un’esperienza che può diventare il paradigma della nostra

vita. Se viviamo questa esperienza, che ci apre all’amore che Dio ha per ciascuno, la porteremo per sempre con noi”.