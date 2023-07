(Foto: diocesi di Acireale)

“Seguiamo le indicazioni che le autorità forniscono per la nostra sicurezza. Ringraziamo la generosità di professionisti e volontari per il gravoso e prezioso impegno. La diocesi è vicina alla popolazione nella preghiera. L’appello alle istituzioni e ai cittadini è quello di rendere più sicuro l’ambiente in cui viviamo”. Così il vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti, commenta le emergenze causate da caldo e incendi.