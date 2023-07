Gmg Lisbona: Tv2000, dirette e speciali per l’incontro con i giovani e il viaggio di Papa Francesco in Portogallo

Su Tv2000, da lunedì 31 luglio a domenica 6 agosto, dirette e speciali dedicati alla Giornata mondiale della gioventù 2023 a Lisbona e al viaggio apostolico di Papa Francesco in Portogallo.

L’emittente della Cei trasmette i momenti più importanti della Gmg con protagonisti i giovani, tra i quali, martedì 1° agosto alle ore 19.30 la messa di apertura da Lisbona in diretta dalla Colina do Encontro con il patriarca di Lisbona, card. Manuel Clemente; sabato 5 agosto la visita di Papa Francesco a Fatima per pregare per il dono della pace in Ucraina e la veglia con il Pontefice; domenica 6 agosto la messa di chiusura il Papa. Approfondimenti, servizi e collegamenti con gli inviati a cura del Tg2000.

Tra gli eventi su Tv2000: mercoledì 2 agosto in diretta, alle ore 21, una serata speciale di musica e preghiera dal titolo “Protagonisti, la festa dei giovani italiani a Lisbona” con numerosi ospiti.

Per l’occasione Tv2000, insieme a Radio inBlu2000, e Avvenire rafforzano la loro sinergia attraverso una collaborazione quotidiana che prevede lo scambio di contenuti, interviste, servizi, video, articoli, podcast e la condivisione su web e social.