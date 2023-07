Cipro: nuovo passo verso l’ingresso nell’area Schengen; da oggi il Paese è parte del Sis, sistema per sicurezza e gestione frontiere Ue

Cipro è il 31° Paese ad essere parte del Sistema d’informazione Schengen (Sis), “il più grande sistema di condivisione delle informazioni per la sicurezza e la gestione delle frontiere in Europa”. La notizia diffusa oggi dalla Commissione europea spiega che ciò consentirà “alle autorità cipriote di contrasto di ricevere e scambiare informazioni in tempo reale su persone ricercate o scomparse, su cittadini di Paesi terzi senza diritto di soggiorno legale nell’Unione e su oggetti particolari (automobili, armi da fuoco, imbarcazioni e documenti di identità) smarriti o rubati”. Come per ogni Paese che usa il Sis, anche Cipro ha attivato l’ufficio “Sirene”, acronimo di Supplementary Information Request at National Entries (informazioni supplementari richieste all’ingresso nazionale), ufficio responsabile dello scambio di informazioni e del coordinamento delle attività connesse alle segnalazioni Sis: per esempio, fornire informazioni supplementari sulle segnalazioni, convalidare le segnalazioni di persone ricercate per l’arresto, trattare le richieste di accesso ai dati personali. Il ministero dell’interno cipriota in una nota precisa che questo passo è una “pietra miliare lungo la strada verso la piena implementazione dell’acquis di Schengen”, ma che poiché Cipro non vi è ancora pienamente parte, “i controlli alle frontiere non sono ancora stati aboliti”.