Zuppi negli Usa: domani l’incontro con il presidente Biden

(Foto ANSA/SIR)

Domani il presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, accoglierà alla Casa Bianca il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana. Lo rende noto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, precisando che il card. Zuppi è in visita a Washington su richiesta di Papa Francesco. Il presidente Biden e il card. Zuppi “discuteranno delle diffuse sofferenze causate dalla brutale guerra della Russia in Ucraina” ma “anche degli sforzi degli Stati Uniti e della Santa Sede per fornire aiuti umanitari alle persone colpite e dell’attenzione della Sede Pontificia al rimpatrio dei bambini ucraini deportati con la forza da funzionari russi”.