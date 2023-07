Ue-Argentina: memorandum per la cooperazione energetica. Von der Leyen, “collaboriamo per un mondo più sicuro, sostenibile e prospero”

Al vertice Ue-Celac (Paesi latinoamericani e caraibici) di oggi a Bruxelles, l’Ue e l’Argentina hanno compiuto un ulteriore passo avanti nella loro cooperazione energetica con la firma di un memorandum d’intesa. Firmato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e dal presidente della Repubblica argentina Alberto Fernández alla presenza del commissario per l’Energia Kadri Simson e del ministro degli Esteri argentino Santiago Cafiero, il protocollo d’intesa “definisce i settori chiave di cooperazione, tra cui le energie rinnovabili, l’idrogeno e abbattimento delle emissioni di metano. Sottolinea inoltre l’importanza di garantire che la transizione verso l’energia pulita sia socialmente giusta”.

La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: “Europa e Argentina stanno collaborando per un mondo più sicuro, sostenibile e prospero. La nostra cooperazione energetica è un campo particolarmente promettente per garantire una transizione giusta e pulita in entrambi i nostri continenti. Il memorandum d’intesa firmato oggi guiderà e plasmerà la nostra cooperazione negli anni a venire. È un passo importante nell’attuazione dell’agenda di investimenti Global Gateway dell’Ue e ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi in materia di clima ed energia”.

“Come stabilito nel protocollo d’intesa, l’Ue e l’Argentina – spiega un comunicato – collaboreranno per sviluppare e promuovere l’energia rinnovabile e l’efficienza energetica, nonché l’uso dell’idrogeno e dei suoi derivati in applicazioni quali i processi industriali, i trasporti e lo stoccaggio dell’energia”.