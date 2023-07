Mons. Luigi Bettazzi: mons. Repole (Torino), “testimone appassionato del Concilio Vaticano II, riferimento per comunità ecclesiale piemontese e per la società civile”

“Testimone appassionato del Concilio Vaticano II, mons. Luigi Bettazzi è stato, negli anni del suo servizio come vescovo di Ivrea e poi del suo ritiro, un punto di riferimento per la comunità ecclesiale piemontese ma anche per la società civile. Il suo impegno in ‘Pax Christi’, e in generale nella promozione della dignità di ogni persona umana, ha mantenuto viva per i giovani la freschezza del Vangelo che il Concilio ha richiamato”. Così mons. Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, ricorda mons. Luigi Bettazzi, morto nella notte tra sabato e domenica a 99 anni.

“Per la Chiesa di Torino, così come la comunità ecclesiale di Piemonte e Valle d’Aosta, mons. Bettazzi è stato un ‘vicino’ attento e paterno, che oggi affidiamo con sicura speranza al Signore e che continueremo a ricordare con affetto e rispetto”, ha concluso l’arcivescovo.