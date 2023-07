Mons. Luigi Bettazzi: Dell’Olio (Mosaico di pace), “il modo migliore per ricordare un costruttore di pace è continuare sulle strade che lui ha indicato, percorso e tracciato”

“Non sembri troppo banale rimarcare che la maniera migliore per ricordare un costruttore di pace come Luigi Bettazzi è di continuare sulle strade che lui ha indicato, percorso e tracciato”. Così Tonio Dell’Olio in un contributo pubblicato oggi sul sito web di “Mosaico di pace” il giorno dopo la morte di mons. Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea e già presidente di Pax Christi Italia.

Per Dell’Olio, “sono importanti le parole che impegniamo per ricordare, a noi stessi e agli altri, ciò che la sua vita ha ispirato e raccontato. Altrettanto importanti sono i simboli, i segni e i riti per raccontarci l’un l’altro l’affetto, la stima e il riguardo. Ma molto più importante d’ogni altra cosa è l’impegno che rinnoviamo davanti a lui di proseguire sulla stessa strada con la medesima libertà, con un respiro universale, con il rispetto verso la dignità d’ogni persona”. “Una strada indicata – sottolinea Dell’Olio – perché frutto di studio, riflessione e preghiera. Una strada percorsa perché non si è mai sottratto alla testimonianza mettendoci sempre la faccia, anzi il corpo. Una strada tracciata perché ha avuto la fantasia creativa e generatrice di immaginare e osare sempre qualcosa di nuovo con originalità e libertà”. “Però adesso – conclude Dell’Olio – tocca a ciascuna e ciascuno di noi! Se ci crediamo. Se ci crediamo davvero. Camminare, solo camminare. Nella stessa direzione”.