Giffoni Film Festival: Gubitosi (fondatore), “il saluto ieri all’Angelus del Papa sprone incredibile a continuare con determinazione, avendo come riferimento esclusivo i giovani”

(Foto: Giffoni Film Festival)

“Desidero salutare e ringraziare tutte le parrocchie che in questo periodo svolgono attività estive con i bambini e i ragazzi – anche in Vaticano ce n’è una molto apprezzata –. Grazie ai sacerdoti, alle suore, agli animatori e alle famiglie! In questo contesto rivolgo un augurio per la prossima edizione del Giffoni Film Festival, dove i protagonisti sono i ragazzi e i giovani”. Ieri, domenica 16 luglio, in occasione dell’Angelus, Papa Francesco, dalla finestra del Palazzo apostolico, ha rinnovato il saluto ai giffoner con un messaggio di auguri per la 53ª edizione della kermesse. “Un evento emozionante al quale ha partecipato un gruppo di 100 juror che hanno potuto vivere un’esperienza unica e veramente speciale. Tantissimi ragazze e ragazzi hanno fatto sentire il calore del loro entusiasmo, colorando piazza San Pietro con le t-shirt del Festival e i cartelloni”, si legge in una nota diffusa dal Giffoni Film Festival.

Emozionato il fondatore di Giffoni, Claudio Gubitosi, che sottolinea l’eccezionalità di questo avvenimento: “A nome mio, del mio team e di tutti i giurati, voglio rivolgere un grande ringraziamento a Papa Francesco per questa attenzione che ci ha riservato. Ci ha resi ancora più felici, a pochi giorni dall’inizio di #Giffoni53, in programma dal 20 al 29 luglio. Il suo saluto rappresenta uno sprone incredibile a continuare con determinazione e a farlo avendo come esclusivo riferimento i nostri giovani”.