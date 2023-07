Diocesi: Catania, ieri messa di mons. Renna al Centro di riabilitazione “Maria SS. del Carmelo” della Fondazione Oda

(Foto: Fondazione Oda Catania )

Il Centro di riabilitazione “Maria SS. del Carmelo” di Pedara (Ct) ha ospitato nel pomeriggio di ieri la celebrazione della messa in onore della Beata Vergine del Carmelo presieduta dall’arcivescovo di Catania, mons. Luigi Renna. Nel cortile interno dell’unica struttura per disabili “gravi” esistente in Sicilia, gestita come altri centri dalla Fondazione Oda, il presule – si legge in una nota – “ha donato un vibrante momento di preghiera e raccoglimento, come da tradizione per il Centro, che ogni anno rende omaggio alla Madonna del Carmine”. Per il secondo anno consecutivo, l’arcivescovo di Catania, in occasione delle celebrazioni del 16 luglio, si è recato a Pedara, per testimoniare la sua vicinanza alla missione dell’Oda, espressione della diocesi etnea, e stringersi intorno alla comunità della struttura, sia gli ospiti, circa cento persone con disabilità, che gli operatori. “Ci riempie sempre di gioia – ha affermato il commissario straordinario della Fondazione Oda, Adolfo Landi – ricevere l’affetto e la vicinanza di mons. Renna, che non manca mai di rivolgere, nei confronti della nostra Fondazione, il suo sguardo attento e partecipe. Il ‘Maria SS. del Carmelo’ è, poi, l’unico centro per disabili ‘gravi’ presente in Sicilia. Segno che l’opera di assistenza che conduciamo quotidianamente, sotto la preziosa guida dell’arcivescovo e della diocesi, è tenuta in grande considerazione”.

Nel corso del pomeriggio – al quale hanno partecipato autorità civili e militari pedaresi, assistiti e loro famigliari – non sono mancati momenti di raccoglimento, ma anche gioia e autentico divertimento. Come lo spettacolo di magia che ha visto protagonisti i ragazzi con disabilità del “Maria SS. del Carmelo”. Mattatore dell’esibizione, l’illusionista Salvo Testa, in arte “Raptus”, che ha coinvolto, dopo diversi giorni di prove, lezioni e impegno, alcuni ospiti del centro, “adattando”, così, l’esibizione a questi “speciali” aspiranti illusionisti. I ragazzi, sotto la guida del prestigiatore catanese e con il sostegno degli operatori della Fondazione, hanno divertito, emozionato e coinvolto i presenti, chiamando sul palco anche mons. Renna, e hanno dato prova della loro bravura, che non conosce limitazioni.