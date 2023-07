Mons. Luigi Bettazzi: don Musardo (Gruppo Editoriale San Paolo), “appassionato testimone del concilio vaticano ii e costruttore di pace”

“Il Gruppo Editoriale San Paolo ricorda con affetto e gratitudine la figura di mons. Luigi Bettazzi, appassionato testimone del Concilio Vaticano II e costruttore di pace. Pochi mesi fa aveva affidato i ricordi più vivi di una stagione feconda della Chiesa a Famiglia Cristiana e Maria con Te. Oggi più che mai la sua testimonianza di uomo di fede e di dialogo, che interpretò al meglio anche come presidente di Pax Christi, può essere un faro nella delicata situazione internazionale e nella missione di pace che Papa Francesco ha affidato al cardinale Matteo Zuppi per la complicata situazione tra Russa e Ucraina”. Così don Giuseppe Musardo, il direttore generale del Gruppo Editoriale San Paolo, ha commentato la morte di mons. Luigi Bettazzi, avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Spesso protagonista nel dibattito pubblico, viene sottolineato in una nota, il vescovo emerito di Ivrea è stato a lungo interlocutore dei Periodici San Paolo e autore di volumi per le Edizioni San Paolo che hanno contribuito a mantenere alti i suoi valori e testimonianze.