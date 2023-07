Guerra in Ucraina: diocesi di Bologna, domani rosario al santuario della Madonna di San Luca per “accompagnare la missione del card. Zuppi” a Washington

Nell’arcidiocesi di Bologna si prega per la missione di pace del card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, che, come reso noto dalla Sala Stampa della Santa Sede, da oggi al 19 luglio compirà un viaggio a Washington, accompagnato da un officiale della Segreteria di Stato, come inviato di Papa Francesco.

“La visita si svolge – si legge nel Bollettino della Santa Sede – nel contesto della missione intesa alla promozione della pace in Ucraina e si propone di scambiare idee e opinioni sulla tragica situazione attuale e di sostenere iniziative in ambito umanitario per alleviare le sofferenze delle persone più colpite e più fragili, in modo particolare i bambini”.

“L’arcidiocesi di Bologna si stringe nella preghiera attorno al suo arcivescovo e i vicari generali convocano tutti i fedeli martedì 18 luglio, alle ore 22, al santuario della Madonna di San Luca per la recita del Rosario”, si legge in una nota dell’arcidiocesi.