Diocesi: Udine, al via “CaritaSummer”. La proposta di volontariato giovanile è alla quarta edizione

Prende il via oggi, e proseguirà fino al 12 agosto, la quarta edizione di “CaritaSummer”, la proposta della Caritas diocesana rivolta agli studenti delle scuole superiori ai quali viene offerta la possibilità di dedicare il proprio tempo estivo alla solidarietà. Dall’aiuto alla mensa diocesana di via Ronchi al volontariato all’Emporio solidale Pan&Gaban, dai laboratori nell’ambito dell’accoglienza dei richiedenti asilo alle attività all’asilo nido “Casetta a colori”: questi gli ambiti nei quali i giovani potranno mettersi in gioco conoscendo più da vicino il mondo del volontariato. “Si tratta di un’esperienza contraddistinta da una grande flessibilità, che permette ai giovani di mettersi in gioco e di incontrare quel volto della città che il più delle volte è invisibile, di conoscere persone e realtà che sfuggono allo sguardo dei più. CaritaSummer – spiegano dalla Caaritas – dà loro la possibilità preziosa di avere una visuale più ampia della propria città e di come ‘gira il mondo’”.