Commissione Ue: sostegno ad Haiti, altri 10 milioni “per far fronte a una crisi umanitaria senza precedenti”

L’Ue ha annunciato oggi il rilascio di una dotazione di emergenza di 10 milioni di euro per far fronte all’aumento senza precedenti dei bisogni umanitari ad Haiti. Ciò porta a 18,5 milioni di euro l’importo della dotazione umanitaria impegnata quest’anno per il Paese americano. “La popolazione haitiana – specifica un comunicato della Commissione – sta affrontando le conseguenze di crisi che si sovrappongono, alimentate dalla violenza diffusa, dal collasso economico in corso e da un’epidemia di colera. Il numero di persone bisognose di assistenza umanitaria ad Haiti è raddoppiato negli ultimi cinque anni a 5,2 milioni, quasi la metà della popolazione del Paese. La percentuale di haitiani che affrontano un’urgente insicurezza alimentare rispetto alla popolazione totale è la seconda più alta al mondo”. “Il rapido deterioramento della situazione ad Haiti ha provocato anche un esodo e la diffusione della crisi umanitaria in altri Paesi della regione”. La dotazione di emergenza rilasciata dall’Ue “mira a consentire alle organizzazioni umanitarie di rafforzare i propri mezzi di azione e rispondere ai bisogni più urgenti, concentrandosi principalmente su cibo e nutrizione. La dotazione finanziaria sosterrà anche l’assistenza sanitaria, l’assistenza in denaro, la protezione e la logistica, sia nelle aree rurali che in quelle urbane”.

Janez Lenarčič, commissario per la gestione delle crisi, dichiara: “Fame, violenza generalizzata, epidemie, disastri. Quando ci interroghiamo sulle sofferenze che può sopportare un essere umano, dobbiamo ricordare che la popolazione haitiana sopporta tutto questo, e molto di più. L’Ue non lo dimentica”.