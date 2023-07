Diocesi: Piacenza, l’Emporio solidale compie quattro anni e apre le porte a tutti la mattina di martedì 18 luglio

L’Emporio solidale di Piacenza compie quattro anni e per l’occasione apre le porte ai cittadini. La struttura di via I Maggio, 62 – che ha aperto i battenti il 18 luglio del 2019 – è un negozio molto speciale. Ci sono scaffali e una gamma di prodotti essenziali per la vita quotidiana delle famiglie: alimenti, prodotti per la casa e l’igiene personale, prodotti per l’infanzia. Accanto al supermercato è presente uno spazio interamente dedicato ai mobili e all’arredamento. Ci sono anche le casse ma non circola denaro, non esistono acquisti ma donazioni. Emporio nasce per aiutare le famiglie alle prese con la crisi economica, la perdita del lavoro, l’impoverimento e vive grazie ai volontari e alla gratuità: la città e le aziende del territorio donano i prodotti, i volontari donano il tempo.

“Martedì 18 luglio – spiegano dall’Emporio solidale – festeggeremo i 4 anni di apertura e per l’occasione dalle 9 alle 12 apriremo le porte a tutti coloro che vogliono conoscere meglio il nostro progetto. Ad attendere i visitatori ci saranno i volontari dell’associazione, con i quali sarà possibile visitare Emporio e capire meglio come funziona. Inoltre, alle ore 10, è in programma un laboratorio creativo per bambini dai 3 ai 10 anni dal titolo ‘Disegniamo la nostra estate’”.