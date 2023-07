Ue-Tunisia: firmato l’accordo per il partenariato globale. 5 pilastri: economia, investimenti, energia verde, relazioni, migrazione

Mark Rutte, Ursula von der Leyen, Kaïs Saïed e Giorgia Meloni (Foto Commissione europea)

Unione europea e Tunisia si impegnano in un accordo politico su un pacchetto di partenariato globale. Lo comunica in una nota l’Esecutivo europeo. Ieri, la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, la premier italiana Giorgia Meloni e il primo ministro olandese Mark Rutte, nell’ambito di Team Europe, insieme al presidente della Tunisia, Kaïs Saied, hanno concordato “l’attuazione del pacchetto di partenariato globale”, annunciato congiuntamente l’11 giugno 2023. “Team Europe è tornato a Tunisi. Eravamo qui insieme un mese fa per lanciare una nuova partnership con la Tunisia. E oggi la portiamo avanti”, ha dichiarato la presidente von der Leyen su Twitter. I leader riuniti a Tunisi hanno assistito alla firma del “Memorandum d’intesa” da parte del commissario Ue per il Vicinato e l’allargamento, Olivér Várhelyi, e del segretario di Stato del ministero degli Affari esteri della Tunisia, Mounir Ben Rjiba. Il Memorandum d’intesa si basa su cinque pilastri: stabilità macroeconomica; commercio e investimenti; transizione energetica verde; contatti interpersonali e migrazione. L’accordo sarà attuato attraverso i vari settori di cooperazione tra l’Unione europea e la Tunisia. Infine, il rafforzamento del dialogo politico e programmatico all’interno del Consiglio di associazione Ue-Tunisia entro la fine dell’anno permetterà di “affrontare insieme le sfide internazionali comuni e preservare l’ordine basato sulle regole”.