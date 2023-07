Sport: Csi, assegnati i 7 scudetti di basket e calcio a 5 anche per disabili

(foto Csi)

Si sono svolte nel fine settimana, tra Perugia, Corciano, Ellera e Ferro di Cavallo, le finali dei Campionati nazionali Top Junior Open di calcio a 5 e basket del Csi-Centro sportive italiano. Sono state 45 le squadre in gara, provenienti da 16 regioni italiane, con oltre 500 giocatori, di cui 100 nella categoria disabili, che si sono contesi i 7 titoli in palio nella manifestazione patrocinata dalla Regione Umbria, dalla Provincia e dai Comuni di Perugia e Corciano. Nel basket Top Junior la Libertas San Felice vince 6 gare su 6, segnando 81 punti di media, dietro la squadra bolognese sul podio le 2 torinesi della Polisportiva Avigliana e della Asd Basket Volpiano. Nella Open di basket l’Eur Basket si aggiudica il primo posto battendo il Santos Clevertech, terza la Reghion Basket Popolare. Doppietta lombarda nel calcio a 5 con le donne bergamasche dell’Albano Calcio vittoriose sulle salentine della Nuova Tricase, terza la squadra del San Nicolò, ed i maschi bergamaschi del Collettivo Confusione che arrivano primi davanti ai cuneesi della Stella Polare ed i sardi del Comitato di Oristano. Nel calcio a 5 per atleti con disabilità, il campionato della categoria Plus sorride al quintetto reggiano della Sport Insieme, mentre nella Super Plus lo scudetto è della Fuorigioco del Csi Mantova, società anche d’argento nel campionato Plus e vicecampione nazionale nella pallacanestro integrata, dove invece con due successi in due gare disputate hanno potuto festeggiare nel weekend i corregionali del Dosso Cremona.