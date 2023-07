Università Cattolica: Roma, il 24 luglio Graduation Day per i primi laureati in Farmacia

Lunedì 24 luglio, alle 16.30 nel campus di Roma dell’Università Cattolica, si terrà il Graduation Day del Corso di laurea in Farmacia, la cerimonia per i primi laureati del Corso magistrale a ciclo unico attivato nell’anno accademico 2018/2019 presso la Facoltà di Medicina e chirurgia (L. go F. Vito, 1).

L’evento sarà aperto alle 16.45 dai saluti istituzionali del preside della Facoltà di Medicina e chirurgia, Antonio Gasbarrini, e dal presidente del Corso di laurea in Farmacia, Andrea Urbani. A seguire gli interventi di Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute, con la relazione dal titolo “Il ruolo del farmacista nella sanità territoriale”, e di Luigi D’Ambrosio-Lettieri, presidente della Fondazione Francesco Cannavò, con la relazione dal titolo “L’evoluzione della professione e il valore delle competenze”. Alle 17.45 avrà luogo la proclamazione dei primi laureati del Corso.

La cerimonia potrà essere seguita in diretta streaming collegandosi all’homepage del sito web della sede di Roma dell’Università Cattolica.