Commissione Ue: per evitare carenze di antibiotici, produrre di più, evitare accumuli, usare con prudenza

Come evitare carenze di antibiotici cruciali nelle infezioni respiratorie per i pazienti europei nella prossima stagione invernale: lo indicano le raccomandazioni pubblicate oggi congiuntamente da Commissione europea, direttori delle Agenzie per i medicinali (Hma) e Agenzia europea per i medicinali (Ema). Tre gli elementi chiave: aumentare la produzione; monitorare la domanda e l’offerta, cercando di evitare accumuli di medicinali, cosa che può mettere a dura prova le forniture e causare o aggravare le carenze; sensibilizzare i consumatori a un uso prudente. Infatti, “gli antibiotici dovrebbero essere usati con prudenza per mantenere la loro efficacia ed evitare la resistenza antimicrobica”. Per questo si invitano i medici a prescrivere gli antibiotici “solo per trattare le infezioni batteriche”. Da parte sua, la Commissione, coordinandosi con gli Stati Ue, si attiverà per appalti congiunti, se ne emergerà la necessità. Tuttavia, se nella prossima stagione invernale ci sarà una domanda simile al consumo medio negli anni precedenti, la fornitura di antibiotici per le infezioni respiratorie sarà rispondente alla necessità. Al contempo, l’Ema e l’Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (Hera) lavoreranno per aumentare la fornitura di alcuni antibiotici per via endovenosa.