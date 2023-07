Ue-America Latina: programma Global Gateway, 45 miliardi di investimenti oltre Atlantico. Transizione verde e digitale, salute, istruzione

Ursula von der Leyen con il presidente brasiliano Lula (Foto Commissione europea)

“Sono lieta di annunciare che il Team Europe investirà oltre 45 miliardi di euro in America Latina e nei Caraibi fino al 2027 attraverso il nostro programma Global Gateway”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea durante la tavola rotonda per le imprese Ue-Lac, in occasione del vertice Ue-Celac (Paesi dell’America Latina e dei Caraibi), presentando l’Agenda per gli investimenti del Global Gateway Ue-Lac (Ggia). “Abbiamo elaborato insieme un programma di investimenti di alta qualità, a beneficio di entrambi i nostri territori. Abbiamo concordato i settori e le filiere a cui dare priorità, dall’energia pulita alle materie prime essenziali, dalla sanità all’istruzione. E non si tratta solo di quanto spendiamo, ma anche di come investiamo. Global Gateway è accompagnato dai più elevati standard ambientali e sociali e dalla trasparenza. Questo è il modo in cui l’Europa fa affari”, ha aggiunto von der Leyen. L’Agenda per gli investimenti del Global Gateway Ue-Lac si basa su: transizione verde equa; trasformazione digitale inclusiva; sviluppo e resilienza sanitaria e vaccini. Infine, il Ggia comprende oltre 130 progetti per “rendere la transizione verde e digitale equa una realtà su entrambe le sponde dell’Atlantico”.