Diocesi: Parma, quest’estate riapre le porte a Misurina l’Istituto Pio XII per un progetto pilota di terapia ricreativa

Questa estate l’Istituto Pio XII, dell’Opera diocesana San Bernardo degli Uberti (diocesi di Parma), sito in Misurina, riapre le sue porte per un progetto pilota di terapia ricreativa in partnership con Dynamo Camp. “La riapertura intende rappresentare un segnale di impegno nei confronti della comunità, da un lato, e, dall’altro, si inserisce in una fase di necessaria riprogettazione della proposta complessiva dell’Istituto”, spiega una nota.

A tal fine, “la proprietà ha dato incarico a Dynamo Academy impresa sociale di redigere nei prossimi mesi un piano che possa prevedere la possibilità di riaprire l’Istituto Pio XII tutto l’anno, integrando le attività socio-sanitarie con altre attività di sviluppo di economia sociale, in una logica di sostenibilità e in continuità con le finalità dell’Istituto”, conclude la nota.