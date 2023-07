Carceri: Bambini senza sbarre, nasce a Matera lo Spazio Giallo dedicato ai bambini

Viene inaugurato il 20 luglio, ore 11, lo Spazio Giallo all’interno del carcere di Matera: è il percorso di accoglienza creato dall’Associazione Bambini senza sbarre Ets che sostiene il bambino a orientarsi e ad attenuare l’impatto con un ambiente potenzialmente traumatico.

Saranno presenti il direttore d’Istituto Rosa Musicco, il comandante d’Istituto Semeraro Bellisario, il capo area Pedagogica Walter Gentile, la coordinatrice della Rete nazionale di Bambini senza sbarre Martina Gallon, le referenti territoriali Tiziana Silletti e Marilena Savoia.

Il progetto è sostenuto da Enel Cuore, la onlus del Gruppo Enel attiva al fianco delle realtà che intervengono a tutela dei bisogni di chi vive in condizioni di fragilità e di disagio sociale, e sarà a disposizione dei circa 100 minorenni che entrano ogni anno nel carcere di Matera per incontrare il proprio papà, considerando che risponde al bisogno di 100mila bambini con il genitore detenuto in Italia e 2 milioni in Europa.