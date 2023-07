Diocesi: Sassari, con il Progetto Policoro selezione e borsa di studio per diventare animatore di comunità

Dal 1995 la Chiesa italiana promuove il Progetto Policoro, iniziativa che mira a sostenere i giovani e l’imprenditorialità giovanile in una prospettiva di sussidiarietà, solidarietà e legalità. In questo contesto, l’Istituto nazionale per l’educazione e la cooperazione (Inecoop), in collaborazione con l’arcidiocesi di Sassari, ha istituito una borsa di studio per l’anno 2024, del valore di 3.120 euro, destinata alla formazione di un animatore di comunità nell’ambito del Progetto Policoro. “La finalità della borsa – puntualizza un comunicato della diocesi – è sostenere la formazione di un giovane in materia di lavoro, imprenditorialità giovanile e animazione territoriale”. Il percorso formativo ha una durata annuale, con un totale di 300 ore di formazione che si articola in corsi nazionali e regionali, percorsi di apprendimento e animazione diocesani, formazione e-learning e la partecipazione a un campo estivo. “I corsi trattano temi di grande rilevanza, tra cui la dignità del lavoro, la dottrina sociale della Chiesa, le normative sul lavoro e l’imprenditorialità, la progettazione e lo sviluppo locale, l’animazione e la reciprocità tra i territori”.

Possono partecipare alla selezione per diventare animatore di comunità i giovani di età compresa tra i 20 e i 32 anni, residenti e domiciliati in uno dei comuni dell’arcidiocesi, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, patente di guida di tipo B e una buona conoscenza dei principali programmi informatici. La domanda di partecipazione, corredata di curriculum vitae, dovrà essere inviata entro il 31 agosto 2023 all’email diocesi.sassari@progettopolicoro.it secondo il formato della domanda e le informazioni contenute nel bando di selezione pubblicati sul sito dell’arcidiocesi di Sassari nella sezione “notizie”. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, la diocesi consiglia di inviare una email all’indirizzo diocesi.sassari@progettopolicoro.it o di contattare gli uffici del Centro pastorale diocesano ai seguenti numeri telefonici: 079.6016829 e 079.6015472.