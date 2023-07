Diocesi: Noto, il vescovo Rumeo in partenza per Lisbona con 114 giovani. Il 20 luglio il mandato missionario

“Tornare a vivere la fede con molta semplicità perché il Vangelo è dei piccoli, dei semplici e degli umili”. È lo spirito con cui i giovani della diocesi di Noto si apprestano a vivere l’imminente Gmg di Lisbona. A descriverlo, in un messaggio loro indirizzato, è il vescovo Salvatore Rumeo. “Abbiamo bisogno di voi, perché siete importanti non solo per le nostre comunità ma per la nostra stessa vita, per la nostra giornata terrena. Insieme – scrive il presule – dobbiamo tornare a dire il Vangelo a tutti presentando la testimonianza di Maria che ha affrontato le fatiche di un lungo viaggio per amare e servire: questo è il vangelo di Gesù”. Mons. Rumeo si rivolge anche ai giovani che rimarranno a casa: “con voi voglio condividere sentimenti e passioni, fatiche e delusioni, voglio camminare insieme a voi e a tutti gli altri giovani per rendere più bella la nostra chiesa, per rendere le nostre comunità case che accolgono, dalle porte aperte, spazi di vita vera, dove non si tira a campare ma si progetta il futuro da vivere qui nella nostra meravigliosa terra. A tutti dico: non abbiate paura di Cristo e del Suo Vangelo, Lui ha bisogno di voi. Insieme a Lui faremo cose meravigliose!”.

I giovani riceveranno il mandato missionario da mons. Rumeo il prossimo 20 luglio a Rosolini, nella chiesa S.S. Crocifisso. La partenza per Lisbona, spiega una delle responsabili della pastorale giovanile diocesana Nicoletta Di Maria, è fissata per il 1° agosto, il 2 agosto è previsto il pellegrinaggio alla Madonna di Fatima. I giovani, 114 in tutto, tra loro anche scout e cammino neocatecumenale, saranno accompagnati dallo stesso vescovo.