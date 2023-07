Diocesi: 255 pellegrini da Treviso a Lourdes. Il vescovo Tomasi, “fede nel Signore e amore grande per Maria”

(Foto: diocesi di Treviso)

Cinque diocesi del Triveneto sono in pellegrinaggio, in questi giorni, a Lourdes, per un totale di 850 pellegrini. Ieri, in particolare, sono partiti in treno 160 i pellegrini della diocesi di Treviso, e altri 95 partono questa mattina in aereo. I pellegrini trevigiani sono accompagnati dal vescovo Michele Tomasi. Il pellegrinaggio quest’anno è triveneto, con la partecipazione di 5 diocesi (Treviso, Padova, Adria-Rovigo, Udine, Trieste). Insieme al personale dell’Unitalsi delle varie diocesi, ad accompagnare i pellegrini in questi sette giorni ci sono anche 20 medici, 20 infermieri, una quindicina di sacerdoti e i vescovi di Treviso Tomasi e di Udine Mazzocato.





“Un viaggio importante per la nostra fede, in un luogo dove ricaricarsi insieme e portare un briciolo di speranza, al ritorno nelle nostre diocesi – ha detto mons. Tomasi prima di salire in treno –. Chi va a Lourdes cerca il miracolo di un aiuto, del sollievo nella malattia, anche della guarigione, perché no. Ma a Lourdes si ribadisce soprattutto la fede nel Signore e l’amore grande per Maria. Siamo insieme in un luogo santo, alla ricerca di quel tocco che non delude, nell’esempio di persone semplici che hanno detto sì al Signore, si sono fidate di Dio e mostrano a noi questa fiducia. A Lourdes c’è un incontro di relazioni di amore e di cura: gli ammalati che vengono accompagnati e accuditi, le persone che si prendono cura di loro”.