Gmg Lisbona: in duemila dalla Colombia, accompagnati da due vescovi. Previste messe a Fatima e nel santuario di Sant’Antonio

foto SIR/Marco Calvarese

Più di 2.000 giovani colombiani, in rappresentanza di diverse diocesi, movimenti e organizzazioni del Paese si stanno preparando a vivere l’atteso incontro con Papa Francesco, durante la Giornata mondiale della gioventù 2023, che si svolgerà a Lisbona (Portogallo) tra il 1° e il 6 agosto. Mons. Orlando Olave Villanoba, vescovo di Tumaco, e mons. Germán Medina Acosta, vescovo ausiliare di Bogotá, saranno incaricati di rappresentare la Conferenza episcopale della Colombia (Cec) e di accompagnare a Lisbona i coordinatori, i delegati e i volontari del Paese. Molti di questi giovani sono già in Portogallo, alcuni per coordinare la logistica delle azioni che svolgeranno come delegazione, altri pronti a partecipare alla pre-Gmg.

Il 26 luglio, alle 13.15 (ora colombiana), mons. Germán Medina presiederà la messa nella cappella delle Apparizioni di Fatima. E il 2 agosto, alle 22, mons. Orlando Olave lo farà dal Santuario di sant’Antonio, a Lisbona. Queste celebrazioni saranno trasmesse sulla pagina Facebook della Pastoral Juvenil Colombia e ritrasmesse attraverso le reti della Conferenza episcopale.