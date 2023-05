Ungheria: Budapest, nuova linea della metropolitana realizzata con 453 milioni dai fondi Ue. Previsti 500mila passeggeri al giorno

È stata inaugurata e aperta ai passeggeri la rinnovata linea metropolitana M3 o “blu” di Budapest, in Ungheria. La ristrutturazione di questa linea – i cui 17,4 km la rendono la più lunga della città – e di 20 stazioni della metropolitana è iniziata nel novembre 2017 e ha beneficiato di un finanziamento della politica di coesione europea di 453 milioni di euro dal periodo di programmazione 2014-2020, su un budget totale di 591 milioni di euro. “Questo progetto – sottolinea un comunicato della Commissione europea – è uno dei più grandi investimenti dell’Ue in Ungheria e in tutta l’Unione”. “A partire da oggi, oltre 500mila passeggeri giornalieri si sposteranno quotidianamente in un ambiente più confortevole e piacevole”. “Grazie ai fondi di coesione dell’Ue, la linea e le stazioni della metropolitana sono state completamente rinnovate. Di conseguenza, la metropolitana è ora completamente accessibile a tutti, con ascensori tradizionali e appositamente inclinati nelle stazioni di Semmelweis Klinikák, Corvin-negyed, Kálvin tér, Ferenciek tere, Nyugati pályaudvar e Arany János utca”. Inoltre, la pavimentazione tattile di nuova installazione aiuterà i non vedenti. “Anche la sicurezza della metropolitana è stata notevolmente aumentata, grazie a nuovi sistemi di controllo, conduttore, protezione antincendio e ventilazione, e al rinnovamento delle stazioni e delle relative aree passeggeri”. I vecchi treni sono stati sostituiti da nuovi che viaggeranno ad una velocità media di 80 km/h.