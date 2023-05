Farmacisti cattolici: Roma, eletto Giuseppe Fattori come presidente

Si è conclusa ieri mattina a Roma l’Assemblea nazionale elettiva dell’Unione cattolica farmacisti italiani. L’Assemblea ha chiamato, nel consiglio di presidenza per il triennio 2023-2026 come presidente Giuseppe Fattori. Alla vice presidenza Giorgio Falcon e Fausto Roncaglia. Del Consiglio fanno parte anche Francesco Scarpino, tesoriere, Carmen Mosca, segretaria. Consiglieri nazionali sono stati eletti Cristiana Bodria, M. Teresa Riccaboni, Giuliana Bonfanti, Paola Aliperta, A. Patrizia Giordanelli, Giancarlo Fogliani, Bianca Iengo e Marcello Scarpa.

L’incontro si è svolto in “un clima fraterno e costruttivo, tutti i presenti si sono sentiti molto incoraggiati per un rinnovato impegno sia nella Chiesa che in ambito professionale”. Tra gli interventi, nella due giorni, quella dell’Assistente ecclesiastico nazionale, don Marco Belladelli.