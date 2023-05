Diocesi: Chieti-Vasto, al via domani il percorso “Performanti 2. Rimanere in forma per formare” per educatori di preadolescenti e adolescenti

Prenderà il via domani, martedì 23 maggio, nell’arcidiocesi di Chieti-Vasto, il percorso “Performanti 2. Rimanere in forma per formare”. Si tratta di una proposta formativa destinata a coloro (di età superiore ai 18 anni) che si occupano dell’educazione di preadolescenti e adolescenti in parrocchia (catechismo, oratorio, gruppi, movimenti, associazioni) che già avevano partecipato ai corsi di livello 1. Previsti due corsi (A e B, identici fra loro nel contenuto, ma con date diverse,) di 7 incontri ciascuno. Tutti gli incontri si terranno online ad eccezione del primo che si terrà “in presenza” domani, dalle 18, presso l’atrio delle aule di catechismo della parrocchia San Paolo Apostolo a Vasto. I corsi saranno tenuti da Gianluigi De Palo e Bruno Mastroianni, in collaborazione con alcuni testimoni: Beatrice Fazi (attrice), Giovanni Scifoni (attore) e Anna Chiara Gambini (scrittrice).