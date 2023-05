Papa Francesco: Regina Caeli, “non abituiamoci alla guerra”. Appello per il Sudan

(Foto Vatican Media/SIR)

“Non abituiamoci alla guerra! E continuiamo a stare vicino al martoriato popolo ucraino”. Lo ha esclamato il Papa, al termine del Regina Caeli di ieri, in cui ha lanciato un “accorato appello” affinché “vengano deposte le armi” in Sudan, ad mese dallo scoppio delle violenze, che hanno determinato una situazione che “continua ad essere grave”. “Chiedo alla comunità internazionale di non risparmiare alcuno sforzo per far prevalere il dialogo e alleviare la sofferenza della popolazione”, le parole di Francesco, che ha fatto riferimento anche alla Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, ringraziando i giornalisti e auspicando che il loro lavoro “sia sempre al servizio della verità e del bene comune”. Il Papa, infine, ha ribadito la sua “vicinanza” alle popolazione dell’Emilia Romagna, colpita dalle inondazioni di questi giorni.