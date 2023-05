Oms: Schillaci, “da Italia collaborazione a regolamento internazionale sulla salute e a nuovo accordo per le pandemie”

Foto ministero della Salute

“L’Oms ha un rilevante ruolo di guida, a livello globale, per il raggiungimento dei più alti livelli di salute quale diritto fondamentale di ogni persona. L’Italia continuerà a contribuire in modo costruttivo, insieme agli altri Stati europei, al dibattito in corso sul Regolamento internazionale sulla salute e sul nuovo accordo per le pandemie”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci che, insieme al vice ministro Cirielli, ha incontrato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus oggi a Ginevra dove è in corso la 76ªAssemblea mondiale della salute.

“La pandemia – ha aggiunto Schillaci – ci ha insegnato quanto sia importante costruire un’architettura sanitaria globale efficace per contrastare le sfide future e quanto sia fondamentale il ruolo dei professionisti sanitari che dobbiamo ulteriormente sostenere, obiettivi su cui siamo pronti a lavorare insieme”. Il ministro ha anticipato alcune delle priorità che saranno sviluppate in vista della Presidenza italiana del G7 raccogliendo pieno sostegno dal direttore generale e l’offerta di piena collaborazione da parte dell’Oms al raggiungimento degli obiettivi della Presidenza italiana.