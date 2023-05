Sinodo diocesano: Padova, “prioritario individuare e formare persone ai ministeri battesimali”. Mons. Cipolla, “sono leva di cambiamento”

Si è svolto domenica 21 maggio nel seminario vescovile di Padova il secondo incontro della seconda sessione del Sinodo diocesano, durante il quale, sulla scorta della proposta 17 dello Strumento di lavoro 2 è stata individuata una priorità e pista di lavoro: individuare e formare persone ai ministeri battesimali. “Riteniamo centrale questa proposta”, ha evidenziato la presidenza del Sinodo, e “riteniamo che possa essere una potente leva di cambiamento, perché parlare di ministeri battesimali non è solo parlare di organizzazione interna delle nostre comunità”. “Questa scelta – ha ribadito il vescovo Claudio Cipolla – mi sembra bella, importante e condivido di orientare il lavoro su questo. Dal vescovo Filippo Franceschi a oggi le proposte pastorali si sono orientate ad approfondire una nuova stagione della Chiesa”.

L’esperienza fatta negli anni – ha ricordato il vescovo – incontra anche la realtà attuale e futura dei numeri che manifestano una progressiva diminuzione del presbiterio (957 preti diocesani nel 1972; oggi 586; nel 2040 presumibilmente solo 151 preti diocesani sotto i 75 anni). Accanto a questo però una fioritura, una consistente presenza di laici impegnati in vari servizi e “ministeri” (oltre mille ministri straordinari della comunione, oltre 5mila persona impegnate nell’annuncio e nella catechesi, altri 4mila nei consigli pastorali della parrocchie e altrettanti in quelli di gestione economica, 1300 in ambito Caritas) portano a dire che “i ministeri battesimali sono riconosciuti come una ‘leva di cambiamento'”. Due le colonne della riflessione: la riscoperta delle relazioni fraterne come contesto privilegiato per vivere la fede e la riscoperta della domenica come giorno del Signore e della comunità. I ministeri battesimali “sono una leva per ripensare il nostro stile missionario e riscoprire il valore primario delle relazioni fraterne”, ha chiosato il vescovo confermando la strada avviata.

L’Assemblea sinodale si ritroverà sabato 10 giugno per l’inizio della terza sessione di lavori. L’aggiornamento sui lavori del Sinodo della Chiesa di Padova è disponibile nel sito sinodo.diocesipadova.it: qui si possono trovare tutti i materiali finora elaborati, lo Strumento di lavoro 2, le Schede elaborate dalle 28 Commissioni di studio in base al materiale raccolto dai gruppi di discernimento sinodale; una lettura della Presidenza del Sinodo del materiale finora prodotto.