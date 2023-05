Ordinariato militare: ricorre oggi il 75° di sacerdozio di mons. Gaetano Bonicelli, già Segretario della Cei e Ordinario militare

Mons. Gaetano Bonicelli (foto Omi)

Ricorre oggi il 75° di sacerdozio di mons. Gaetano Bonicelli. Data che coincide con l’inizio dei lavori dell’Assemblea generale della Cei, organismo della chiesa italiana che lo stesso Bonicelli ha servito prima come Segretario generale aggiunto e poi in qualità di direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali e portavoce del presidente del tempo, card. Angelo Poma. Mons. Bonicelli, dal 27 ottobre del 1981 al 13 dicembre del 1989 è stato Ordinario militare per l’Italia. L’Ordinariato militare per l’Italia, fa sapere attraverso il suo sito, che il prossimo 4 giugno, festa della SS. Trinità, l’arcivescovo castrense Santo Marcianò presenzierà ai festeggiamenti a Vilminore di Scalve, paese d’origine di Bonicelli, dove la Parrocchia, con il suo arciprete don Angelo Scotti, ha organizzato una giornata per l’evento. Alle ore 10.30, avrà luogo una concelebrazione eucaristica presieduta dal presidente della Conferenza episcopale italiana, Matteo Zuppi. In questi giorni mons. Bonicelli viene anche festeggiato nelle chiese locali che ha servito: Albano e Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino. “L’Ordinario militare Santo Marcianò, l’intero presbiterio e la chiesa castrense tutta si stringono con affetto a mons. Bonicelli, esprimendogli gli auguri più sinceri e gratitudine per l’apostolato svolto anche a servizio della nostra diocesi” si legge nel sito dell’Omi.