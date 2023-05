Argentina: parlamentari di diversi schieramenti firmano appello contro le dipendenze portato in tutto il Paese da padre Pepe e dagli “Hogar di Cristo”

Parlamentari argentini di diversi partiti e colori politici hanno firmato l’atto di impegno “#NiUnPibeNiUnaPibaMenosPorLaDroga” (“Neppure un ragazzo ne una ragazza di meno a causa della droga”), uno slogan che padre José María “Pepe” Di Paola, coordinatore dei “curas villeros” (i sacerdoti delle periferie) e della Pastorale sulle dipendenze della Chiesa argentina, ha portato in tutto il Paese insieme alla Grande Famiglia Hogar de Cristo – area dipendenze della Caritas argentina – nel pellegrinaggio con l’immagine della Vergine di Luján, che si è tenuto da agosto 2022 a marzo 2023 nelle regioni argentine.

Nel suo intervento, di fronte alla presidente della Camera dei deputati, Cecilia Moreau, padre Pepe ha parlato del cammino delle case Hogar de Cristo (centri di prevenzione e accoglienza) e del recente pellegrinaggio, esprimendo il suo punto di vista sull’importanza di affrontare il tema delle dipendenze con un impegno forte e determinato, sia nella prevenzione che nel recupero, perché nessuno venga escluso. “Grazie ai componenti della Camera per averci accolto qui. Siamo andati in pellegrinaggio per tutto il Paese portando lo slogan #NiUnPibeNiUnaPibaMenosPorLaDroga. Lo abbiamo scelto perché sapevamo che coinvolgeva tutti, non solo quelli di noi che si dedicano specificamente nei nostri centri di quartiere al recupero di questi ragazzi e ragazze colpiti dalla droga e dall’abbandono. Quanto può fare un club, una scuola, un comune, una famiglia!”.