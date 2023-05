Congressi eucaristici internazionali: prossima edizione a Quito dall’8 al 15 settembre 2024

Il 53° Congresso eucaristico internazionale (IEC2024) avrà luogo a Quito, in Ecuador, dall’8 al 15 settembre 2024, e culminerà con la celebrazione della “statio orbis” conclusiva dell’evento. Lo rende noto il Pontificio Comitato per i Congressi eucaristici nazionali. Il tema del Congresso, “Fraternidad para sanar el mundo” – si legge in una nota – è ispirato dalla parola evangelica “Voi siete tutti fratelli” (Mt 23,8) e ricorda l’attuale esperienza sinodale della Chiesa, chiamata a diventare luogo fraterno di inclusione, di appartenenza condivisa e di profonda ospitalità. Il 10 maggio scorso, presso la sede della Conferenza episcopale ecuadoriana, sono stati presentati il logo e l’inno ufficiale del Congresso. Notizie relative all’evento si possono trovare sulle pagine web del Comitato preparatorio

e del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali.