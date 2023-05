Giovani migranti non accompagnati: Refugees Welcome Italia e Fond. Hapax, giovedì si presenta il rapporto “Il mentoring come strumento di inclusione sociale”

Per i giovani migranti arrivati soli in Italia, la transizione all’età adulta coincide con l’uscita prossima o imminente dal sistema dell’accoglienza e una condizione di vulnerabilità sociale. Per questo motivo il mentoring costituisce un modello efficace per sostenere percorsi di inclusione sociale per i neomaggiorenni non accompagnati. Refugees Welcome Italia e Fondazione Hapax Mentoring presentano giovedì 25 maggio a Roma, a partire dalle 10, presso Modulo4, Città dell’Altra Economia (Largo D. Frisullo), il rapporto “Il mentoring come strumento di inclusione sociale per giovani con background migratorio” – “Esperienze in Italia”.

Si tratta, si legge in una nota, della prima indagine che riassume le esperienze di mentoring realizzate in Italia negli ultimi cinque anni allo scopo di sostenere percorsi di inclusione efficaci. Durante i lavori verranno indagate e sottolineate le premesse che hanno portato allo sviluppo dei progetti, la definizione e l’importanza del ruolo del mentore e le fasi che costituiscono le relazioni di mentoring, così da avere una mappa di riferimento che possa essere un esempio per tutti coloro che vogliono utilizzare questo metodo.

Apriranno i lavori i saluti di Fabiana Musicco, direttrice di Refugees Welcome Italia; Elena Camerone, presidente di Fondazione Hapax; Giulia Savarese, direttrice del Programma Mentoring della Fondazione Hapax.

Seguirà la presentazione rapporto “Il mentoring come strumento di inclusione sociale per giovani con background migratorio” – “Esperienze in Italia”, a cura di Roberta Giunta, responsabile della Formazione per Refugees Welcome Italia, e di Raffaele Bracalenti, presidente dell’Istituto psicoanalitico per le ricerche sociali. Poi verrà affrontato il tema “Diventare adulti. Criticità e risorse per i minori stranieri arrivati soli in Italia”, con Ivan Mei, responsabile protezione minori per l’Unicef.

La mattinata proseguirà con workshop tematici su “Mobilitazione della società civile e implementazione del mentoring”; “Il sistema di accoglienza nel passaggio alla maggiore età”; “La formazione per mentori, mentees ed operatori”; “Advocacy e partecipazione”.

Nel pomeriggio una tavola rotonda su “Il mentoring per l’inclusione sociale. Dialogo tra la società civile e le istituzioni”. Interverranno Stefania Congia della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; Monica Lanzillotto, responsabile dell’ufficio Msna del Servizio centrale Sai; Barbara Funari, assessore alle Politiche sociali e alla Salute del Comune di Roma (in attesa di conferma); Raffaela Milano, direttrice dei programmi Italia-Europa di Save the Children; Liviana Marelli del Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca); Viviana Valastro di Never Alone. Modera Fabiana Musicco, direttrice di Refugees Welcome Italia.