Cristiani perseguitati: Acs, un altro sacerdote cattolico rapito in Nigeria

Don Jude Kingsley Maduka, parroco della parrocchia cattolica di Cristo Re, Ezinnachi-Ugwaku, Okigwe L.G.A., nello Stato di Imo, in Nigeria, è stato rapito il 19 maggio scorso. Il sequestro si aggiunge a una serie di rapimenti e omicidi ai danni di diversi sacerdoti cattolici verificatisi nello stesso Stato nigeriano. Il parroco sarebbe stato rapito nel villaggio di Ogii, Okigwe L.G.A., mentre si preparava alla celebrazione eucaristica. Aiuto alla Chiesa che Soffre, in una nota diffusa oggi, “manifesta forte preoccupazione per questi fenomeni criminali che, nonostante tutte le rassicurazioni delle Istituzioni, continuano a proliferare senza essere seriamente contrastati. Acs manifesta inoltre sentita vicinanza alla Chiesa e alle comunità dei fedeli locali ancora una volta barbaramente ferite”.