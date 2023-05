8xmille: Tv2000, a “Firmato da te” il racconto di “Casa Santa Chiara” a Tivoli, accoglienza per donne in difficoltà

fonte: Tv2000

A Tivoli c’è una casa che accoglie donne in difficoltà alla ricerca di una speranza di vita: è la storia raccontata nel nuovo filmato della serie “Firmato da te”, un progetto televisivo di TV2000 che descrive, attraverso la voce dei protagonisti, cosa si fa concretamente con l’8xmille destinato alla Chiesa cattolica. Dal 2015 esiste infatti a Tivoli “Casa Santa Chiara”, una struttura di accoglienza promossa dalla Caritas diocesana di Tivoli e attivata grazie anche al sostegno dei fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica. Si tratta di un presidio di riferimento nel territorio tiburtino per donne che provengono da situazioni di marginalità, violenza e povertà. Punta alla realizzazione di progetti educativi personalizzati per consentire il raggiungimento di una piena autonomia della donna, sul piano psicologico, economico e sociale. “Viviamo ogni giorno il contatto con le mamme e i bambini che ospitiamo, percependo le loro difficoltà – spiega Laura Cenzi, responsabile “Casa Santa Chiara”, a Gianni Vukaj nella nuova puntata onda su Tv2000 – e la nostra forza sta proprio nella gestione familiare che ci consente di non staccarci mai del tutto dalle loro problematiche. Ne supportiamo la quotidianità in tutti gli aspetti, perché le giovani spesso non possono svolgere attività lavorative in quanto magari provengono da situazioni di criticità che non gli consentono di uscire dalla casa famiglia”. Tanti privati cittadini donano alimenti, vestiario e altri beni di prima necessità. Attualmente sono ospitati 3 nuclei familiari, composti da 3 mamme e da sei minori: “Sono donne con storie particolari e differenti tra di loro – aggiunge Laura – che arrivano da situazioni dettate da difficoltà economiche, episodi di violenza o vittime di tratta”. Di solito le modalità di accesso sono consentite a donne sole o con minori che vengono prese in considerazione sulla base di una segnalazione del Servizio sociale. Da questo primo passaggio si avviano una serie di incontri tra i vari soggetti coinvolti nell’accoglienza fino all’ingresso e alla creazione di un percorso personalizzato. Joy Felix è una delle ospiti, ha solo 22 anni e due figlie. “Prima stavo in un’altra comunità – racconta la donna – e mi ritrovavo di fatto a vivere un’esperienza da sola con mia figlia, mentre qui ci aiutano a parlare, a comunicare, a scambiarci opinioni e anche a valutare le nostre scelte”.

Il programma è realizzato in collaborazione con il Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica. Ogni anno, grazie alle firme dei contribuenti, si realizzano, in Italia e nei Paesi più poveri del mondo, migliaia di progetti che vedono impegnati sacerdoti, suore e tantissimi operatori e volontari. Sono tanti i progetti documentati nella serie in onda su Tv2000 e disponibili online sul canale YouTube 8xmille.