Papa Francesco: ricevuta in udienza la presidente della Slovenia

(Foto Vatican Media/SIR)

È durato circa mezz’ora il colloquio privato tra il Papa e la presidente della Repubblica di Slovenia, Nataša Pirc Musar, la quale ha successivamente incontrato il card. Pietro Parolin, Segretario di Stato, accompagnato mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. “Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato – informa la Sala Stampa della Santa Sede – è stato espresso apprezzamento per le positive relazioni bilaterali, nonché per il contributo della Chiesa cattolica alla società”. “Nel prosieguo della conversazione – si legge ancora nel comunicato – ci si è soffermati su diverse tematiche di carattere internazionale, tra le quali la guerra in Ucraina e le sue conseguenze a livello globale, nonché la situazione politica nei Balcani occidentali e le prospettive future della Regione nel processo d’integrazione europea”. Il Papa ha donato alla presidente slovena un’opera in bronzo dal titolo “Amore sociale”, raffigurante un bimbo che aiuta un altro a rialzarsi, con la scritta “Amare Aiutare”, oltre al Messaggio per la giornata della Pace di quest’anno, al Documento sulla Fratellanza Umana e al libro sulla “Statio Orbis” del 27 marzo 2020, a cura della Lev. La presidente ha donato al Santo Padre alcuni prodotti a base di miele e la replica del modello dell’alveare di un apicoltore sloveno, Anton Janša, uno dei più noti apicoltori della storia, vissuto nel Settecento. Nel suo giorno di nascita, 20 maggio, si celebra la Giornata mondiale delle api.